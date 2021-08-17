В Омске электрики грозятся оставить без света восемь садовых товариществ

В СНТ грозятся отключить электричество, если долги не начнут выплачивать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

К концу дачного сезона многие дачные товарищества накопили большие долги перед «Омской энергосбытовой компанией». Список из восьми должников электрики опубликовали на своем сайте.

1. МАСНТ "Осташково" - долг более 6 млн рублей.

2. СНТ "Маяк-2" – долг более 1,7 млн рублей.

3. ТСН СНТ "Восток" – долг более 1,2 млн рублей.

4. ТСН "Птицевод-2" – долг более 1,1 млн рублей.

5. ТСН СНТ "Аэрофлот" – дол более 1,1 млн рублей.

6. СНТ "Нефтехимик" – долг более 570 тыс. рублей.

7. СНТ "Дружба" – долг более 470 тыс. рублей.

8. СНТ "Каучук" – долг более 350 тыс. рублей.

Долги некоторых СНТ исчисляются миллионами рублей. Чтобы избежать дальнейшего роста долга, товарищества придется отключить от электричества, сообщают в компании. Чтобы обезопасить себя и свой участок омичам советуют своевременно платить за коммуналку.

- В целях недопущения дальнейшего роста задолженности, в соответствии с действующим законодательством РФ ООО «ОЭК» вынуждено выполнять мероприятия принудительного взыскания долга. К ним относятся: ограничение электроснабжения участков и домов неплательщиков, взыскание задолженности в судебном порядке, инициирование процедур банкротства, направление заявлений в правоохранительные органы, - отметили в пресс-службе компании.