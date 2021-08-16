Омичи спасли пса из колодца, заваленного мусором

Сколько пес провел в колодце под грудой мусора не известно. Фото: ВКонтакте

Еще одному псу не посчастливилось попасть в беду в Омске. Жалобный скулеж услышали прохожие в районе Старого Кировска. Он доносился из старой колодезной шахты, которая уже успела заполниться мусором и ветками. Среди этого нагромождения трудно было рассмотреть, что происходит. Оказалось, вниз упала собака.

Неравнодушный омич не смог пройти мимо и написал пост в соцсетях, когда не смог получить помощи в экстренных службах.

- Подскажите, пожалуйста, службу, которая занимаются помощью по спасению животных? Позвонили в МЧС, там сказали, что они не занимаются, дали номер какой-то службы. Там так же сказали, что они не занимаются. Позвонили в службу спасения 112, сказали вытаскивать своими силами. Существуют какие-то службы, кто этим занимается? – спросил омич. Но в комментариях люди сошлись во времени, что проще всего вытащить собаку самостоятельно. Некоторые даже предлагали свою помощь.

Пес долго не хотел подпускать к себе спасателей, но после угощения немного подобрел. Фото: ВКонтакте

Омич отметил, что нет никакой проблемы в том, чтобы вытащить собаку, но вот что делать дальше, он не знает. Все это время он и те, кто приехал помочь, вытаскивали мусор, мешающий спуститься. Пса накормили и напоили прежде чем доставать. Он явно был не очень дружелюбно настроен к людям, но после угощения немного подобрел.

Омичи переживали, что пес поранился, но оказалось, что с ним все в порядке. Фото: ВКонтакте

Ближе к вечеру пса вытащили. Еще раз покормили и отпустили на свободу. По словам омича, никто помочь в пристройстве собаки не захотел, а себе оставить животное неравнодушный не смог, так как боится собак.

- Собаку достали. Травм нет. Покормили, дали воды. Раз все отказались ее забрать, пес идет гулять. Думаю, был он там больше недели, слишком худой, - рассказал о результате спасательной операции омич.