Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2021 13:59

Омичка год получала пособие по безработице, думая, что ее уволили

Теперь ей придется все вернуть
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мнимой безработной придется вернуть пособия.

Мнимой безработной придется вернуть пособия.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В декабре 2015 года жительница Омска ушла в декретный отпуск. Женщина решила оттуда не возвращаться, и была уверена, что ее уже давно уволили. В апреле 2020 года она встала на учет по безработице и полгода получала пособие. Как выяснилось, незаконно.

– Истец указал, что после назначения пособия по безработице, ответчику ежемесячно производились выплаты, неоднократно на основании соответствующих приказов изменялся размер пособия, назначались дополнительные выплаты, – рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда. – В октябре 2020 года из Пенсионного фонда РФ поступили сведения об осуществлении ответчиком трудовой деятельности в указанный период. Приказом отдела занятости населения прекращена выплата пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного гражданина, в связи с получением пособия по безработице обманным путем.

Омичку обязали вернуть всю сумму пособий – 81 900 рублей 49 копеек.