Омичка год получала пособие по безработице, думая, что ее уволили

Мнимой безработной придется вернуть пособия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В декабре 2015 года жительница Омска ушла в декретный отпуск. Женщина решила оттуда не возвращаться, и была уверена, что ее уже давно уволили. В апреле 2020 года она встала на учет по безработице и полгода получала пособие. Как выяснилось, незаконно.

– Истец указал, что после назначения пособия по безработице, ответчику ежемесячно производились выплаты, неоднократно на основании соответствующих приказов изменялся размер пособия, назначались дополнительные выплаты, – рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда. – В октябре 2020 года из Пенсионного фонда РФ поступили сведения об осуществлении ответчиком трудовой деятельности в указанный период. Приказом отдела занятости населения прекращена выплата пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработного гражданина, в связи с получением пособия по безработице обманным путем.

Омичку обязали вернуть всю сумму пособий – 81 900 рублей 49 копеек.