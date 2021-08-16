В Омске частично перекрыли Фрунзенский мост из-за ремонта

Все работы, которые запланировали провести на мосту, могут закончить уже в этом году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омске начали ремонт Фрунзенского моста рядом с торговым центрам «Триумф». На его реконструкцию потратят 78 миллионов рублей. Контракт на выполнение работ заключили с фирмой ООО «АртРемстрой», но начать их планировали только в следующем году. Подрядчик решил выполнить ремонт в этом году.

Как рассказали в мэрии, рабочие приступили к подготовке моста к реконструкции еще в мае, тогда сняли старый асфальт и отремонтировали подъезды. Теперь предстоит самый трудный этап, из-за которого на мосту перекрыли две полосы движения в сторону улицы Маршала Жукова.

- Начался ремонт гидроизоляционного слоя и обшивка металлом существующих бортовых камней Фрунзенского моста – на эту работу может уйти больше месяца. Каждый этап работ подрядчика строго контролируется организацией, осуществляющей технический надзор, - отметил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.