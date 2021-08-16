В Омске покупатель пронес мимо кассы магазина деликатесы, спрятав их под лавашем

Подозреваемого в краже сейчас ищут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники сетевого супермаркета на улице Конева заметили исчезновение нескольких кусков сыра и мясных деликатесов на общую сумму в 6 тысяч рублей. Посмотрев записи камер наблюдения, они выяснили, что их украл один из покупателей.

Сначала мужчина положил в корзину лаваш, потом начал складывать под него более дорогие продукты. После этого присел за витрину, перепрятал их и вынес из магазина товар, не заплатив за него.

Уже известно, что в преступлении подозревают 29-летнего жителя Черлака. Ранее он уже был судим за кражи и угрозу убийством.

– Из магазина ему все же удалось уйти незамеченным, сейчас принимаются меры к его задержанию, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Кроме того, полицейские готовят на имя торговой организации представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления: в торговом зале нет охранника.