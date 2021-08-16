«Травмированный Ньютон»: скульптуре с омской Флоры оторвали руки и украли парик

За одну ночь без охраны Ньютон разительно изменился.

В Омске закончила официальную работу цветочная выставка «Флора». В этом году она была посвящена году науки и технологий. Многие скульптуры уже разобрали, но некоторые еще оставались на местах в Выставочном сквере, омичи могли посмотреть на них. Но, как обычно бывает, после окончания официальной работы и ухода охраны, оставшиеся фигуры портят вандалы.

- Ограбленный и травмированный Ньютон на Флоре. Омичи, почему вы такие вандалы? – с такой подписью омич поделился фотографией скульптуры Ньютона . Она действительно уже мало похожа на первоначальную. Манекену, который изображал ученого, оторвали руки. С него сняли парик и, видимо, пытались стащить сапоги, но не преуспели.

Омичи разграбили скульптуру Ньютона на "Флоре". Фото: ВКонтакте

В комментариях горожане выразили недовольство таким поведением неизвестных и осудили подобные поступки. После «Флоры» это не первый случай вандализма, в 2019 году неизвестные после выставки сломали экспозицию с Эсмиральдой. Тогда тоже досталось манекену.