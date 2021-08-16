В Омской области экстренно сел вертолет из Тюмени

В Омской области экстренно посадили вертолет, но никаких серьезных проблем с техникой не было. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске экстренную посадку совершил вертолет AS-350. Он вылетел из аэропорта Плеханово в Тюменской области в минувшую пятницу, 13 августа, и направлялся в поселок Мочище Новосибирской области.

- Сработала индикация «стружки в двигателе». В интересах безопасности экипаж принял решение о промежуточной посадке на технической базе «Ютэйр» в Таре. Посадка благополучная. С экипажем все в порядке, пассажиров и груза на борту не было, - рассказали в пресс-службе компании «Ютэйр» изданию 72.RU.

Вертолету пришлось задержаться на день. Вылететь из Тары борт смог 14 августа после технической проверки двигателя. Посадку в месте назначения вертолет совершил без происшествий.