В Омске угонщик нечаянно нажал на гудок машины и разбудил ее владельца

Угонщика задержали через несколько минут.

Пьяный омич возвращался домой ночью. Решив сэкономить на такси, он не придумал ничего лучше, как угнать чужую «Ниву». Преступник забрался в салон авто, начал соединять провода зажигания и случайно нажал на клаксон.

Неожиданный гудок его «ласточки» посреди ночи разбудил владельца автомобиля. 60-летний мужчина выскочил во двор, но преступника задержать не успел. Он все-таки завел машину и уехал.

Потерпевший обратился в полицию, где подробно описал внешность угонщика. Последнего задержали буквально через несколько минут в районе улицы 10 лет Октября. Он пытался доехать до своено дома на улице Омской, но в итоге бросил авто и пошел пешком.

– Задержанного опознал автовладелец, а изъятые из салона машины отпечатки пальцев рук подтвердили причастность жителя Центрального округа к попытке угона, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Угонщик оказался рецидивистом. Его уже судили за кражи. На этот в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».