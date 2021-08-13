Омич вынес из магазина 44 шоколадки в пластиковом пакете

Продавцы не заметили омича, сгружавшего шоколадки в пакет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратились продавцы из супермаркета на улице 2-я Трамвайная. Там на полках недосчитались 43 плиток шоколада. Судя по записям с камер видеонаблюдения, охотником за сладостями оказался мужчина с пластиковым пакетом. Он спокойно зашел в магазин, пока все сотрудники отвлеклись, набрал полный пакет и ушел.

Полицейским удалось установить личность воришки. Им оказался 44-летний омич, злоупотребляющий наркотиками. Он признался, что украл шоколад и тут же продал прохожему за 1 500 рублей. Аналогичным способом он похитил и продал 15 бутылок шампуня из другого супермаркета. Все деньги омич потратил на приобретение наркотиков. Подсчитали, что общий ущерб составил 6 500 рублей. На омича завели уголовное дело за кражу, ему может грозить до 2 лет лишения свободы.