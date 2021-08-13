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Общество13 августа 2021 14:16

Омич вынес из магазина 44 шоколадки в пластиковом пакете

Дерзкое ограбление продавцы заметили значительно позже
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Продавцы не заметили омича, сгружавшего шоколадки в пакет.

Продавцы не заметили омича, сгружавшего шоколадки в пакет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратились продавцы из супермаркета на улице 2-я Трамвайная. Там на полках недосчитались 43 плиток шоколада. Судя по записям с камер видеонаблюдения, охотником за сладостями оказался мужчина с пластиковым пакетом. Он спокойно зашел в магазин, пока все сотрудники отвлеклись, набрал полный пакет и ушел.

Полицейским удалось установить личность воришки. Им оказался 44-летний омич, злоупотребляющий наркотиками. Он признался, что украл шоколад и тут же продал прохожему за 1 500 рублей. Аналогичным способом он похитил и продал 15 бутылок шампуня из другого супермаркета. Все деньги омич потратил на приобретение наркотиков. Подсчитали, что общий ущерб составил 6 500 рублей. На омича завели уголовное дело за кражу, ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

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Омич украл из магазина 43 шоколадки
Омич украл из магазина 43 шоколадки