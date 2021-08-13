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Общество13 августа 2021 13:01

Омские подростки разобрали чужое авто, чтобы прокачать собственное

Юные автомобилисты сняли запчасти, но установить не успели, их задержали
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Приятели решили бесплатно получить детали для своей машины.

Приятели решили бесплатно получить детали для своей машины.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию за помощью обратился 35-летний омич. Он рассказал, что его автомобиль ВАЗ-2110 разобрали неизвестные. Машина давно стояла напротив автомастерской, где он работал, и не использовалась. На ней не было бампера, крыла и фары, но, несмотря на это, избавляться от машины омич не планировал.

Следователи выяснили, что к преступлению может быть причастны два 17-летних омича. У одного из них, как оказалось, был автомобиль тойже модели, что и у пострадавшего, вот только ему не хватало некоторых запчастей. Воришка давно приметил старый автомобиль и решил получить детали бесплатно. Для этого он привлек своего приятеля. Подростки сняли с машины оставшийся бампер, крыло и одну фару, но поставить все это на автомобиль не успели. Полиция нашла их раньше.

Как уточнили в пресс-службе полиции, на подростков завели уголовное дело по статье «Кража». Один из них уже состоял на учете в полиции.