Омские подростки разобрали чужое авто, чтобы прокачать собственное

Приятели решили бесплатно получить детали для своей машины. Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию за помощью обратился 35-летний омич. Он рассказал, что его автомобиль ВАЗ-2110 разобрали неизвестные. Машина давно стояла напротив автомастерской, где он работал, и не использовалась. На ней не было бампера, крыла и фары, но, несмотря на это, избавляться от машины омич не планировал.

Следователи выяснили, что к преступлению может быть причастны два 17-летних омича. У одного из них, как оказалось, был автомобиль тойже модели, что и у пострадавшего, вот только ему не хватало некоторых запчастей. Воришка давно приметил старый автомобиль и решил получить детали бесплатно. Для этого он привлек своего приятеля. Подростки сняли с машины оставшийся бампер, крыло и одну фару, но поставить все это на автомобиль не успели. Полиция нашла их раньше.

Как уточнили в пресс-службе полиции, на подростков завели уголовное дело по статье «Кража». Один из них уже состоял на учете в полиции.