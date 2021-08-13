Райффайзенбанк подключил к СБП сеть аптек «Фармакопейка»

Райффайзенбанк подключил к сервису приема оплаты Системы быстрых платежей (СБП) сеть аптек «Фармакопейка». Мгновенный способ оплаты по QR-коду с помощью смартфона доступен клиентам в Новосибирске, Омске, Барнауле и Кемерове. Благодаря реализации проекта «Фармакопейка» сможет повысить скорость, удобство и безопасность обслуживания клиентов, а также снизить комиссию по эквайрингу в несколько раз.

«Фармакопейка» одна из первых аптечных сетей, которая предоставила своим покупателям современный способ оплаты по коду. На данном этапе в аптеках внедрено два сценария оплаты: по QR-коду на предварительном бумажном чеке или на экране. Платеж производится без комиссии для покупателя, процесс занимает не больше времени, чем привычная оплата картой», - отметил Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Аптека «Фармакопейка» - является одним из лидеров российского фармацевтического ритейла, входит в топ – 10 крупнейших аптечных сетей России и насчитывает более 600 аптек в 30 городах Сибири и Урала.