В местах подтопления в Омске оборудуют лотковую канализацию

Лотковая канализация появится в местах наиболее частых подтоплений. Фото: «Город Омск»
Мэрия Омска объявила конкурс на выполнение работ по оборудованию лотковой канализации. Это упрощенная версия ливневки призвана спасти места, которые чаще страдают от подтопления, в том числе – частный сектор.
Подрядчиков будут искать 25 августа. Всего на торги представлено 5 лотов, на 10 млн рублей каждый. Те, кто возьмется за эти работы, будут обязаны все сделать до 15 октября, сообщает пресс-служба омской мэрии.
Вот список улиц, которые приведут в порядок.
Кировский округ:
– ул. Дунаевского;
– ул. 22 Декабря;
– ул. Луначарского;
– ул. Мельничная;
– ул. Пацаева;
– ул. Перова;
– ул. Ватутина;
– ул. Талалихина;
– ул. Южная.
Октябрьский округ:
– ул. Куйбышева;
– ул. 8-я Линия;
– ул. 16-я Рабочая;
– ул. 4-я Кордная;
– ул. 11-я Линия;
– ул. Харьковская;
– ул. 24-я Рабочая ;
– ул. Н. Худенко;
– ул. 2-я Железнодорожная.
Советский округ:
– ул. Цветочная;
– ул. 1-я Пригородная;
– ул. 50 лет Октября;
– ул. Телевизионная;
– ул. Энтузиастов.
Центральный округ:
– ул. Подгорная;
– ул. Кузбасская;
– ул. Веселый переулок;
– территория между домами 20Б по ул. 21-я Амурская и 27Е по ул. Багратиона;
– ул. Беломорстроя.
Ленинский округ:
– ул. 3-я Ленинградская;
– ул. Осипова;
– ул. Полторацкого.