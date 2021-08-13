В местах подтопления в Омске оборудуют лотковую канализацию

Лотковая канализация появится в местах наиболее частых подтоплений. Фото: «Город Омск»

Мэрия Омска объявила конкурс на выполнение работ по оборудованию лотковой канализации. Это упрощенная версия ливневки призвана спасти места, которые чаще страдают от подтопления, в том числе – частный сектор.

Подрядчиков будут искать 25 августа. Всего на торги представлено 5 лотов, на 10 млн рублей каждый. Те, кто возьмется за эти работы, будут обязаны все сделать до 15 октября, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Вот список улиц, которые приведут в порядок.

Кировский округ:

– ул. Дунаевского;

– ул. 22 Декабря;

– ул. Луначарского;

– ул. Мельничная;

– ул. Пацаева;

– ул. Перова;

– ул. Ватутина;

– ул. Талалихина;

– ул. Южная.

Октябрьский округ:

– ул. Куйбышева;

– ул. 8-я Линия;

– ул. 16-я Рабочая;

– ул. 4-я Кордная;

– ул. 11-я Линия;

– ул. Харьковская;

– ул. 24-я Рабочая ;

– ул. Н. Худенко;

– ул. 2-я Железнодорожная.

Советский округ:

– ул. Цветочная;

– ул. 1-я Пригородная;

– ул. 50 лет Октября;

– ул. Телевизионная;

– ул. Энтузиастов.

Центральный округ:

– ул. Подгорная;

– ул. Кузбасская;

– ул. Веселый переулок;

– территория между домами 20Б по ул. 21-я Амурская и 27Е по ул. Багратиона;

– ул. Беломорстроя.

Ленинский округ:

– ул. 3-я Ленинградская;

– ул. Осипова;

– ул. Полторацкого.