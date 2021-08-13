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Общество13 августа 2021 10:37

Ушедшего из дома престарелых омича, нашли на дачной аллее

Пациента в геронтологическом центре не досчитались сутки назад
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи заметили пенсионера в одном из дачных товариществ и вызвали помощь.

Омичи заметили пенсионера в одном из дачных товариществ и вызвали помощь.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратились сотрудники геронтологического центра, сообщив о том, что от них сбежал пациент. 81-летний Михаил Чучмай вышел из дома и пропал. Его поиски осложнялись тем, что мужчина не ориентируется в пространстве. Поэтому, даже если он планировал отправиться в конкретное место, то мог уйти куда угодно.

Сегодня утром его ужалось разыскать. В пресс-службе полиции сообщили, что пенсионера заметили дачники. Людей насторожило, что пожилой мужчина спал на одной из аллей в одиночестве. Дачники сообщили в полицию и вызвали для Михаила скорую помощь. Сейчас он находится в больнице, медики оценивают состояние удовлетворительно.