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Общество13 августа 2021 10:23

В Омске возобновляют работу речные трамвайчики

Они не ходили из-за затянувшейся непогоды
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Прогулочные теплоходы тоже начали ходить по Иртышу. Фото: Андрей Кудрявцев

Прогулочные теплоходы тоже начали ходить по Иртышу. Фото: Андрей Кудрявцев

В Омске больше недели было холодно и шли затяжные дожди. Из-за ненастья даже пришлось отменить работу речных трамвайчиков.

Но к выходным распогодилось, и местные жители снова смогут любоваться рекой, катаясь на теплоходах.

– Прогулочные маршруты возвращаются к привычному расписанию, – порадовал своих подписчиков паблик «Омский теплоход». – По имеющимся данным, на улице будет тепло и солнечно вплоть до конца августа. До встречи!

Узнать подробности можно здесь.