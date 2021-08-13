В Омске на все выходные перекроют улицу Маршала Жукова для трамваев

На следующей неделе в Омске на три дня перекроют оживленную улицу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Омичей предупреждают о довольно длительном перерыве в движении трамваев по улице Маршала Жукова. Движение закроют с 20:00 20 августа до 17:00 23 августа. Перекрытие как раз совпадает с выходными на следующей неделе. Как рассказали в мэрии, в это время на улице будут проводить масштабную замену трамвайных путей.

Омичей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут своего передвижения. Аккуратнее на дорогах просят быть и водителей, проезжающих мимо места проведения ремонтных работ.