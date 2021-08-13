Прокуратура обратилась в суд с требованием отремонтировать дороги в Марьяновском районе

Прокуратура через суд добивается ремонта дорог в Марьяновском районе. Фото: Влад КОМЯКОВ

Прокуратура проверила, в каком состоянии находятся дороги в Марьяновском районе на юго-западе Омской области. Выяснилось, что во многих местах проезжая часть пришла в аварийное состояние.

Такие участки нашли между селами Заря Свободы и Чапаево, Марьяновкой и деревней Уютное, а также на автодорогах, связывающих Марьяновку и Березовку, Алексеевку и Конезаводский, Конезаводский и Голенки.

Все они находятся в собственности региона, поэтому за их содержание отвечает Управление дорожного хозяйства Омской области.

Прокуратура требует от ведомства привести перечисленные дороги в нормальное состояние. Соответствующий иск уже направлен в суд.