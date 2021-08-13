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Общество13 августа 2021 8:25

На выходных в Омске по ночам температура воздуха опустится до +5 градусов, ожидаются туманы

Впрочем, потом, после затяжного периода дождей и холода, потеплеет
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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На выходных Омск накроет туманом.

На выходных Омск накроет туманом.

Фото: Василий Вахрин

Затяжной период пасмурной погоды в Омской области заканчивается. Однако по ночам обещают значительное похолодание на улице. Кроме того, из-за перепадов суточной температуры возможны туманы.

В пятницу, 13 августа, днем будет +17...+22 градуса. Дождей не предвидится. Еще одна позитивная новость – уровень озонового слоя на этот период оценили как «выше среднего».

В ночь на 14 августа ожидается похолодание до +5...+10 градусов. Днем +20...+25. Ветер будет дуть северный, северо-западный со скоростью до 11 м/с.

Ночью в воскресенье, 15 августа, будет +7...+13. Днем воздух прогреется до +27 градусов. Ветер западный, юго-западный до 11 м/с.

В целом на выходных будет солнечно и преимущественно без осадков.