В Омске автомобильных воришек нашли по дорожке из инструментов

На одного из воришек завели уголовное дело, а второй оказался для этого слишком мал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию за помощью обратился 51-летний житель Ленинского округа. Утром он не нашел свою машину на привычном месте и отправился на поиски. Оказалось, что машину откатили в кусты, забрали некоторые инструменты и запчасти.

Полицейские осмотрели место происшествия и недалеко от автомобиля в кустах нашли аккумулятор, потом в зарослях обнаружились огнетушитель, инструменты, домкрат, торс и насос. По этой цепочке полицейские дошли до ближайшего дома, где, как оказалось, и живет вор. В пресс-службе полиции рассказали, что в преступлении подозревают 17-летнего местного жителя, который раньше уже совершал подобные кражи.

В полиции подросток рассказал, что в этот раз привлек к делу 12-летнего приятеля, с которым гулял по берегу Иртыша. Подростки уже направлялись домой, когда заметили машину с приоткрытой дверью. Они отогнали ВАЗ в кусты и первым делом сняли аккумулятор, а потом вытащили и другие ценные вещи. Их разбросали в кустах и рассчитывали забрать позже, чтобы продать.

На старшего подростка завели уголовное дело по статье «Кража», с младшим работают специалисты ПДН.