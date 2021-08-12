В Омской области коронавирусом за сутки заразились 387 человек

В больницы за сутки с ковидом попали 95 омичей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области, по последним данным минздрава, за сутки заболели коронавирусом 387 человек. С легким течением болезни дома остались 292 человека, а в больницы попали 95 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировали 65 885 случаев заболевания.

Выздороветь за сутки смогли 299 человек, а за все время пандемии удачно переболели 47 869 человек.

Умерли, к сожалению, 8 человек за сутки. Общее число умерших составило уже 1 812 человек.

Поучаствовали в прививочной компании уже более полумиллиона человек, а имен 511 749 человек. Полностью привиты из них 389 836 человек.