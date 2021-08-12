«Прыгали ногами по голове, а потом сняли с трупа одежду»: В Омске брат с сестрой жестоко убили соседку, просившую не шуметь

Дениса на пару с сестрой обвиняют в зверском убийстве.

Все случилось прошлым летом в многоэтажке на окраине Омска. Однако корни этой истории уходят далеко в прошлое. Две соседки – Елена Дмитриева (имена и фамилии всех участников изменены) и Татьяна Пожарская – конфликтовали уже долгое время. С чего все началось, сейчас уже никто и не вспомнит.

Главная претензия Дмитриевой была в том, что Татьяна вела слишком бурную ночную жизнь. У нее в квартире были постоянные застолья, потом праздник жизни переносился на открытый воздух. Пьяные крики и песни под окнами доводили до белого каления всех окружающих, которым утром в отличие от дебоширов надо было идти на работу. Однако в открытый конфликт с проблемными соседями вступила только Елена. Иногда доходило даже до рукоприкладства.

– Один раз она меня так сильно толкнула, что я упала, получила травму, и у меня случился выкидыш, – объясняла уже следователю Пожарская.

Как правило, схватки заканчивались ее поражением. Но в тот роковой день Татьяна возвращалась после очередного застолья в компании брата Дениса. Елена снова на нее напала – ударила в лоб. Завязалась потасовка. Пьяная соседка, поняв, что проигрывает, позвала на помощь родственника.

Большая часть фото на странице Дениса посвящена «культурному» и, видимо, очень шумному отдыху.

В ход пошел появившийся откуда-то нож, которым начали бить Дмитриеву. Когда та уже перестала сопротивляться, разъяренная Пожарская добивала ее, прыгая по голове оппонентки. Поняв, что Елена мертва, родственники пошли домой. Но, одумавшись, через некоторое время вернулись на место преступления. Нет, не потому, что замучила совесть. Брат с сестрой решили снять с убитой одежду и забрать сотовый. Не пропадать же добру. Все это можно будет продать, решили они.

Татьяна и Денис сложили вещи со следами крови Елены в пакет и отнесли домой. Он и стал главной уликой в деле, когда на следующий день при обыске его нашли следователи.

Парочку сначала заключили с изолятор, сейчас временно снова выпустили на свободу.

У погибшей женщины остались двое детей: 11-летняя дочь и совсем еще маленький сынишка. Сейчас в Омск из Испании приехала мама Елены. Она собирает документы, чтобы оформить опеку над внуками на себя. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 18 августа.

ОФИЦИАЛЬНО

«Вину признали частично»

Официальный представитель Омского областного суда Аскер АБИШОВ:

– Брата и сестру обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), п. п. «д, ж» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью). Вину в совершении преступлений подсудимые признали частично. На первом заседании в Омском областном суде было оглашено предъявленное обвинение, допрошен ряд свидетелей.