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Общество12 августа 2021 8:56

Депутат Заксобрания Андрей Кипевар побывал на мусоросортировочном заводе, расположенном в Кировском округе.

Экскурсию по предприятию провел генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.
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По словам руководителя регоператора на сегодняшний день до 80% мусора, образуемого в городе, проходит сортировку. Благодаря этому существенно снизились объемы мусора подлежащего конечному захоронению. На заводе идет отбор 12 видов фракций, которые потом уходят в переработку: пластик, стекло, картон и бумага, дерево, металл и т.д.

Мусоросортировочный комплекс работает круглосуточно, в четыре смены. В одну смену задействовано более 60 человек — это не только сортировщики, но и подсобные рабочие, электрики, операторы оборудования и т.д.

– Построить такой мусоросортировочный комплекс – не простая задача. Во многих регионах вообще нет подобных сортировочных комплексов. Но нам следует ориентироваться на успешный опыт. Сегодня нам есть к чему стремиться, но самое главное мы приступили к экологичному обращению с отходами, - поделился впечатлениями депутат Андрей Кипервар.