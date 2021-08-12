Из-за ковида в Омске отменили фестиваль Jazz Парк

Фестиваль не будут проводить уже второй год подряд. Фото: официальная группа Jazz Парк

В Омске пока не намечается улучшения ситуации с коронавирусом. Каждый день заражаются почти 400 человек, а умирает около 10. Из-за этого в Омске перенесли на сентябрь празднование Дня города и Сибирский Международный марафон. Все это планируют провести 12 сентября.

А вот устроители фестиваля Джаз Парк решили в этом году отказаться от его проведения. Сначала его планировали перенести, также как и другие мероприятия, но сейчас организаторы сообщили, что мероприятие полностью отменяют.

- Друзья, к сожалению, в Омске сохраняется высокий уровень заболеваемости, поэтому мы приняли решение отказаться от поведения опен-эйр фестиваля Jazz Парк в этом году. Билеты можно вернуть до 14 сентября этого года. Если вы приобретали билеты на сайте филармонии, деньги поступят на карту оплаты автоматически. Уведомление о возврате придет в течение недели на электронный адрес, указанный при регистрации, - сообщили омичам в официальной группе.

Напомним, накануне стало известно о том, что мэрия расторгла контракт на проведение в Омске концерта Владимира Преснякова. Он должен был стать приглашенной звездой на Дне города