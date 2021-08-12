Можно ли передвинуть контейнерную площадку?

Но, согласно закону, вопросами установки, переноса контейнерных площадок занимаются окружные администрации и УК/ТСЖ, а у регионального оператора отсутствуют полномочия для решения таких вопросов.

На это прямо указывает Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039. В этом документе записано, что обязанность по созданию площадок для накопления отходов лежит на органах местного самоуправления ли УК и ТСЖ. Так как органы муниципальной власти ведут реестр всех контейнерных площадок – и в частном секторе, и в МКД, то по вопросам переноса, добавления контейнерных площадок, а по всем вопросам, возникающих в связи с их отсутствием необходимо обращаться в администрацию округа.

Что касается сельской местности, то там этими вопросами ведает администрация поселения. По результатам рассмотрения заявлений администрация органа местного самоуправления должна принять решение о согласовании или отказе в согласовании создания либо переноса контейнерной площадки. Омичи должны понимать, невозможно просто по собственному желанию взять и перенести место для сбора отходов (контейнерную площадку) на другую улицу.

Все новые площадки для ТКО из реестра мест (площадок) накопления ТКО вносятся в Территориальную схему в области обращения с отходами, которая является техзаданием для регионального оператора.

Важно

- Бывают случаи – звонят или в соцсетях пишут жители Омска и жалуются: «Появилась новая контейнерная площадка, а мусор с нее не вывозят». Начинаем разбираться и выясняется, что площадка не внесена в реестр, а это значит, что у регионального оператора нет о ней сведений. Соответственно в маршрут мусоровозов такая площадка не внесена, поэтому мусор и не забирают. В связи с этим, рекомендуем после того, как площадку установили или перенесли в другое место, позвонить в администрацию округа в отдел ЖКХ и уточнить, внесли ли новое место накопления отходов в реестр, - сообщила пресс-секретарь компании «Магнит» Марина Прожога.