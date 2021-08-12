Анна Кузнецова: Хочется, чтобы эти прекрасные стены с этим оборудованием, замечательным ремонтом скорее наполнились детским смехом

Сегодня в рамках рабочего визита в Омскую область детский омбудсмен Анна Кузнецова вместе с мэром Омска Оксаной Фадиной и депутатом Законодательного Собрания Омской области Степаном Бонковским побывали в микрорайоне Рябиновка. Уполномоченный по правам ребёнка оценила ход работ по строительству детского сада. Экскурсию по зданию провела руководитель города. Возведение этого объекта она курирует лично. Сдачу объекта, который из-за банкротства подрядчика вошел в число долгостроев, несколько раз переносили. Сейчас работы вышли на финишную прямую.

Специалисты приступили к финальной отделке помещений. Уже завозят мебель, игрушки, учебные пособия, спортинвентарь. Ожидается, что до конца лета долгожданный объект будет сдан, и будет запущена процедура лицензирования.

- Я побывала на стройке в одном из районов Омска, где возник особый запрос на места в детском саду. Шесть лет жители поселка Рябиновка ждут детского сада, а его все нет. Вот сегодня вместе с мэром Омска мы были на месте. Благодаря поддержке Губернатора Александра Леонидовича, я надеюсь, в ближайшее время учреждение будет сдано. Работа проведена огромная. Несмотря на затянутые сроки в предыдущее время, сейчас сделано очень много. Хочется, чтобы эти прекрасные стены с этим оборудованием, ремонтом замечательным скорее уже наполнились детским смехом, - отметила Анна Кузнецова.