Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 6:55

В Омске со второго этажа упал 5-летний ребенок

Бабушка отвлеклась на младшего внука и не заметила малыша на подоконнике
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Малыш не получил опасных для жизни травм, за его здоровьем следят медики.

Малыш не получил опасных для жизни травм, за его здоровьем следят медики.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В обстоятельствах несчастного случая с маленьким омичом разбираются полицейские. 5-летний малыш выпал из окна второго этажа. Все произошло накануне в Ленинском округе в одном из домов на улице Птицефабрика.

Мальчик гостил там у бабушки вместе с младшим братом, которому исполнилось всего 5 месяцев. Женщина согласилась присмотреть за детьми. Она отвлеклась на младенца, и пока занималась им, старший внук залез на подоконник. Висела только легкая штора из-за которой мальчик и не заметил, что окно открыто, он облокотился на ткань и выпал из окна. Как уточнили в пресс-службе полиции, ребенка забрали медики, сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.

А омичам еще раз напоминают, что оставлять маленьких детей в комнате с открытыми окнами без присмотра опасно.