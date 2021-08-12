В Омске со второго этажа упал 5-летний ребенок

Малыш не получил опасных для жизни травм, за его здоровьем следят медики. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В обстоятельствах несчастного случая с маленьким омичом разбираются полицейские. 5-летний малыш выпал из окна второго этажа. Все произошло накануне в Ленинском округе в одном из домов на улице Птицефабрика.

Мальчик гостил там у бабушки вместе с младшим братом, которому исполнилось всего 5 месяцев. Женщина согласилась присмотреть за детьми. Она отвлеклась на младенца, и пока занималась им, старший внук залез на подоконник. Висела только легкая штора из-за которой мальчик и не заметил, что окно открыто, он облокотился на ткань и выпал из окна. Как уточнили в пресс-службе полиции, ребенка забрали медики, сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.

А омичам еще раз напоминают, что оставлять маленьких детей в комнате с открытыми окнами без присмотра опасно.