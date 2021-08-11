Омская мэрия отказалась от выступления Владимира Преснякова на Дне города

Артист должен был выступить в Омске 7 августа, но концерт сначала перенесли, а потом и вовсе отменили.

В этом году снова не все вышло удачно с празднованием Дня города в Омске. В прошлом году любые мероприятия отменили из-за сложностей с коронавирусом, в этом году произошло тоже самое. Третья волна ковида пришлась именно на начало августа. В этом году провели только Флору, а все остальные гуляния пришлось перенести на сентябрь.

Сообщалось, что в качестве приглашенной звезды к нам в город должен приехать Владимир Пресняков. Выступление артиста планировали на площади Победы перед 15-минутным салютом. Но сегодня на сайте госзакупок появилась информация о расторжении контракта между мэрией и ООО «Олимп», которые должны были организовать концерт. В причинах указано распространение коронавируса и продление режима повышенной готовности.

Напомним, что празднование Дня города перенесли на 11 сентября. Будет ли выступать какая-то приглашенная звезда, пока не известно, но еще все точно в силе с большим салютом.