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Общество11 августа 2021 14:16

В Омской области зафиксировали 20-й случай бешенства за год

На этот раз заразился домашний кот
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Источником заразы стал домашний кот одной из местных семей.

Источником заразы стал домашний кот одной из местных семей.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ситуация с бешенством животных в Омской области в этом году выглядит напряженнее, чем раньше. Сегодня стало известно, что заразился опасным вирусом домашний кот в деревне Тайчи Муромцевского района. Это случай уже 20 с начала года. Для сравнения, за весь прошлый год заразилось всего 16 животных. Тем более уже были случаи выявления опасного вируса у животных в районах близких к городу.

В селе сейчас, как обычно бывает в таких случаях, ввели карантин. Он продлится несколько недель, чтобы не допустить распространения вируса.