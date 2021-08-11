В Омской области зафиксировали 20-й случай бешенства за год

Источником заразы стал домашний кот одной из местных семей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ситуация с бешенством животных в Омской области в этом году выглядит напряженнее, чем раньше. Сегодня стало известно, что заразился опасным вирусом домашний кот в деревне Тайчи Муромцевского района. Это случай уже 20 с начала года. Для сравнения, за весь прошлый год заразилось всего 16 животных. Тем более уже были случаи выявления опасного вируса у животных в районах близких к городу.

В селе сейчас, как обычно бывает в таких случаях, ввели карантин. Он продлится несколько недель, чтобы не допустить распространения вируса.