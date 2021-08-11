Анна Кузнецова: задачи важные, но важнее еще – добиться их реализации

- Проехав много регионов России, мы встречаемся с родителями, с общественными организациями, и каждый раз видишь новый пласт задач, которые нужно решать, - сказала Анна Кузнецова. - Очень хочется, собирая эти предложения, быть точными, отвечая на тот запрос, который сегодня есть. Сегодня мы обсудили тему нуждаемости и критериев нуждаемости для предоставления услуг. Я считаю, что это достойно того, чтобы войти в народную программу партии «Единая Россия», и это необходимость гибкого подхода к вопросам оценки нуждаемости. Второе предложение, которое тоже, буквально, вырастает из жизни. С этим предложением к нам обращались мамы детей с особенностями развития. Это необходимость создания федерального ресурсного центра. Это большая задача. Непростая работа, запрос на нее высок, особенно в регионах. Нужны специалисты на федеральном уровне, которые станут навигаторами для своевременной помощи ребенку, не оставляя маму ребенка с особенностями развития, с редкими заболеваниями один на один с этой ситуацией. Безусловно, сегодня, подтверждены те предложения, которые мы ранее включали в программу: необходимость дополнительного отпуска, поддержка бабушек и дедушек, которые ухаживают за детьми и участвуют в их воспитании и другие предложения. Очень хочется, чтобы эти и новые предложения были включены в программу, в конкретной узкой формулировке или вошли в более серьезные формулировки, которые характеризовали бы в целом проблему. Это задача важная, но важнее еще – добиться их реализации.