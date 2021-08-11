Прокуратура проверит обрушение дороги у детского сада в Омске

Омичи год водили детей в садик мимо огромной ямы. Фото: ВКонтакте

Мы уже писали о том, что обеспокоенные родители воспитанников детского сада №112 второй раз пожаловались на обрушение дороги на территории учреждения. Дорога вблизи канализационного люка пришла в негодность еще в прошлом году, асфальт там стал активно проседать. Дорогу перекрыли, детей отправили в обходи и пообещали все починить, но за год никаких работ так и не провели. На проблему обратили внимание в прокуратуре и пообещали провести проверку.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц по обеспечению безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательном учреждении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе прокуратуры.