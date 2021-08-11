Омичам рассказали, какие арбузы не стоит покупать

В Омске арбузами и дынями часто торгуют прямо на трассе. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске часто можно встретить палатки растянутые около людных мест или оживленных дорог, в которых торгуют арбузами и дынями. Иногда их продают прямо из багажников автомобилей. В большинстве случаев такая торговля является незаконной. В Омске постоянно проводят рейды по выявлению таких торговых точек, отмечают в мэрии.

Помимо того, что такие арбузы не проходят необходимой проверки, опасными они могут стать уже просто лежа на импровизированных прилавках.

- Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Также важно знать, что вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено – в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, опасные для здоровья, - отметил специалист отдела экономики и потребительского рынка администрации Кировского округа Михаил Нагибнев.

Накануне рейды по выявлению незаконной торговли прошли на Левобережье. Там ближе к выезду из города традиционно много подобных торговых точек, в этот раз закрыли 3 из них.