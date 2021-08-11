В Омске появились необычные светофоры

Новые секции светофоров установили на проблемных перекрестках. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня в Омске установили несколько новых светофоров. Таких в нашем городе еще не было. В мэрии рассчитывают, что это должно помочь снизить аварийность на дорогах.

В авариях часто страдают и пешеходы, особенно в местах, где разрешающие сигналы для автомобилей совпадают с зеленым для пешеходов. На нескольких таких перекрестах сегодня установили новые светофоры с дополнительной секцией, которая светится белым. На ней изображен пешеход и стрелка. Эти секции должны предупреждать водителей о том, что на дороге, куда они будут поворачивать, могут быть пешеходы.

Пока необычные светофоры появились только на перекрестках улиц Циолковского и Карла Маркса и улиц Красный Путь и Институтская. За их эффективностью будут наблюдать специалисты мэрии в будущем