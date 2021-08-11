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Общество11 августа 2021 8:32

Студентка медицинского колледжа обворовала коллегу на фабрике мороженного

Девушка нашла подработку на лето и решила подзаработать незаконно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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полицейским удалось быстро найти воровку.

полицейским удалось быстро найти воровку.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В полицию обратилась 34-летняя омичка с заявлением о пропаже золотых сережек. Женщина рассказала, что работает фасовщицей на фабрике по изготовлению мороженного. Правилами запрещено носить украшения в цеху, поэтому она постоянно оставляет их на время смены в раздевалке. В один день она их не нашла, но сразу заявлять не стала, а решила самостоятельно опросить коллег.

В полицию женщина все же пришла. Потерянные украшения следователям удалось найти в одном из ломбардов Ленинского округа. Нашли и мужчину, который их принес. Омич рассказал, что заложил серьги по просьбе приятельницы. Ей оказалась 17-летняя студентка медицинского колледжа. Как выяснили в полиции, она на лето устроилась работать фасовщицей на фабрику и как-то увидела на полу раздевалки серьги. Девушка забрала их и не вернула даже когда узнала, что хозяйка разыскивает свои вещи. Через несколько дней студентка обратилась к приятелю за помощью, и он заложил украшения в ломбард за 7 800 рублей.