Интервью музыканта из Омска Егора Летова, данное 23 года назад, заблокировали

Егора Летова снова сочли опасным. Спустя 13 лет после смерти. Фото: vk.com/grobfilm

В 1998 году Егор Летов выступал на гастролях в украинском городе Харькове. Там дал интервью, где в том числе упоминал о наркотиках.

Спустя 23 года его нашли и посмотрели полицейские и Роскомнадзор. Ролик, выложенный в интернет, запретили. Сейчас он недоступен.

Текст интервью лидера «Гражданской обороны», размещенный в паблике «ГрОб-Хроники» теперь тоже выглядит своеобразно. Часть интервью с напугавшим проверяющих ответом превратилась в черный квадрат.