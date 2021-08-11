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Общество11 августа 2021 6:10

Интервью музыканта из Омска Егора Летова, данное 23 года назад, заблокировали

Роскомнадзор нашел там пропаганду наркотиков
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Егора Летова снова сочли опасным. Спустя 13 лет после смерти. Фото: vk.com/grobfilm

Егора Летова снова сочли опасным. Спустя 13 лет после смерти. Фото: vk.com/grobfilm

В 1998 году Егор Летов выступал на гастролях в украинском городе Харькове. Там дал интервью, где в том числе упоминал о наркотиках.

Спустя 23 года его нашли и посмотрели полицейские и Роскомнадзор. Ролик, выложенный в интернет, запретили. Сейчас он недоступен.

Текст интервью лидера «Гражданской обороны», размещенный в паблике «ГрОб-Хроники» теперь тоже выглядит своеобразно. Часть интервью с напугавшим проверяющих ответом превратилась в черный квадрат.