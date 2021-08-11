«Плюс одна фобия»: Омичка пожаловалась, что в ее квартиру залетела летучая мышь и показала фото с ней

Вот такой гость ждал сибирячку. Фото: ВКонтакте

Очень неожиданный гость пожаловал в квартиру одной из омичек. Причем попал он в квартиру очень необычным способом - через окно. Все случилось в Амурском поселке. В квартире женщина обнаружила настоящую летучую мышь. Об этом она рассказала в социальных сетях и в качестве доказательства приложила фото. Сказать, что она испугалась, ничего не сказать.

- Вот такое чудо мы обнаружили у нас вечером. Плюс одна фобия, - подписала фото испуганная омичка.

В комментариях другие сибиряки рассказали о своем опыте встреч с летучими мышами. Оказалось, они довольно часто пытаются проникнуть в квартиры горожан. Один из омичей даже сообщил, что к нему эти млекопитающие пытаются наведаться в гости каждый год.

- Московка-2. Всю лоджию перерыл, но гнезда не нашел. А эти твари прилетают уже не первый год, - написал в соцсетях сибиряк.