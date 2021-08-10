В омском минздраве рассказали, почему из БСМП №1 выехала колонна скорых

Колонна машин со спецсигналами заставила понервничать местных жителей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня неспокойный день выдался у омичей, живущих неподалеку от БСМП №1. Оттуда с мигалками выехали сразу 15 машин скорой помощи. Местные жители сразу предположили, что произошло что-то масштабное, вроде обрушения казармы ВДВ или крушения теплохода «Полесье».

Но никаких сообщений о ЧП в Омске от МЧС или полиции не поступало. Оказалось, что причиной марша скорых стала смерть одного из сотрудников.

- Просто умер один из работников скорой. Коллеги таким образом почтили его память. Это своеобразная традиция, которую соблюдают работники скорой помощи. К счастью, это происходит не так часто, чтобы быть заметным, - рассказали в пресс-службе минздрава.