Омичи пожаловались на свалку пластика на Советском пляже

Кто-то оставил гору пластиковой упаковки неподалеку от пляжа. Фото: скриншот с видео

Пусть солнечные дни в Омске пока закончились и постоянно идут дожди, некоторые все равно приходят на пляжи, чтобы прогуляться возле воды. Этим и хотел заняться один из омичей на Советском пляже, но сделал неприятную находку.

- Советский пляж, вроде, все ничего, но кто-то выбросил непонятные упаковки. Наглым образом выкинул, хотя пленку можно было сдать и рублей 150 заработать, но нет, - эмоционально комментирует омич святую на видео гору мусора. Он предположил, что неизвестные оставили мусор ночью, потому что еще вчера он не заметил пакетов.

В комментариях местные жители замечают, что чистота на пляже оставляет желать лучшего. Они постоянно замечают оставленный отдыхающими мусор и даже мешки с домашними отходами, которые кто-то оставляет неподалеку от пляжа.