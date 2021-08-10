«Росводоканал Омск» улучшил мобильное приложение «РВК.Услуги»

«Росводоканал» усовершенствовал функционал мобильного приложения «РВК.Услуги». Потребители буквально в два клика могут отслеживать информацию по счету, а также получать напоминания о начале периода подачи показаний и оплат. Мобильное приложение — это комфортный цифровой сервис у вас в телефоне, который исключит контакты с персоналом и посетителями в офисах обслуживания.

Напомним, что чуть более года назад «Росводоканал Омск» запустил умного помощника для передачи показаний приборов учета, оплаты, а также для заказа услуг компании. «Мобильный водоканал» поможет не только передавать данные счётчиков. Он надёжно хранит всю историю платежей и показаний приборов учёта, отображает задолженность по лицевому счету, которую можно сразу оплатить. Кроме того, у обновленного приложения появилась возможность менять сумму оплаты, а кассовый чек приходит на электронную почту потребителя. К профилю одного пользователя возможно привязать несколько лицевых счетов и отслеживать их в приложении «РВК.Услуги».

Удобство мобильного приложения оценили потребители предприятия, которые через него подают заявки на услуги «Росводоканал Омск» и партнёров компании. Омичи с помощью смартфона могут заказать установку или замену приборов учёта, поверку ИПУ, ремонт водопроводных и канализационных сетей и стояков, вызвать специалиста для установки или замены сантехнических приборов, а также перейти на сайт омского водоканала, или ознакомиться с новостями предприятия в приложении.

- Мы отмечаем рост пользования онлайн-сервисами потребителями нашего предприятия. Основным стимулом для перехода абонентов водоканала на дистанционные способы оплаты и передачи показаний стали ограничительные меры, принятые в связи с эпидемиологической обстановкой. Уверена, что и мобильное приложение «РВК.Услуги» станет востребованным у абонентов. Через приложение в телефоне можно передавать показания и заказывать услуги в несколько кликов, без очередей и ожидания ответа оператора. Омский водоканал стремится к тому, чтобы коммуникации потребителей с компанией были максимально удобными и комфортными, и мобильное приложение - хорошее и современное решение этого вопроса, - отметила коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Мобильное приложение «РВК.Услуги» доступно для пользователей смартфонов на базе Android, а также для владельцев Apple iPhone. Его можно скачать бесплатно в Google Play и App Store, для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal» или найти сайте водоканала www.omsk.rosvodokanal.ru.