На трассе под Омском водитель джипа погиб в аварии с фурой

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции.

Накануне на известной своим коварством среди омских водителей трассе Омск-Тюмень произошла серьёзное ДТП с фурой и внедорожником. Всё произошло поздним вечером, около 23:00. 42-летний водитель "Фольксваген" выехал на встречную полосу и угодил под колеса фуры "Скания".

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель скончался на месте, а его пассажиры, 35-летняя женщина и 6-летняя девочка попали в больницу. Водитель фуры серьёзных травм не получил. По факту аварии проводится проверка, в ходе которой выясняют все обстоятельства случившегося.