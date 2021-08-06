«ДТП – всегда горе»: за год на дрогах Омска в авариях погибли 80 человек

В ГИБДД подвели итоги работы за полгода. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

В Омске и области в этом году происходило множество серьезных аварий. В них неизбежно страдали люди. В Госавтоинспекции подвели итоги полугодия. Оказалось, что с декабря по июль в Омской области зарегистрировали 1 181 ДТП. В них травмы различной тяжести получили 1 505 человек, а погиб 81 человек.

- ДТП - это всегда тяжкие последствия, всегда горе в чьей-то семье. Мы понимаем, что сотрудников Госавтоинспекции не так много и не всегда есть возможность пресечь правонарушение. Из-за этого водители позволяют себе нарушать, - отметила начальник отдела пропаганды УГИБДД по Омской области Наталья Бобылева.

В ведомстве обращают внимание на посты в соцсетях, в которых горожане жалуются на нарушения ПДД с которыми им пришлось толкнуться. Героев таких публикаций находят и наказывают штрафами. Как отметили в ведомстве, под такими постами все чаще стали встречаться комментарии о том, что в нарушении правил нет ничего страшного. Это довольно пугающая тенденция.

Госавтоинспекция еще раз напомнила омичам, о том, что правила дорожного движения следует соблюдать рази собственной безопасности и безопасности окружающих.