От коронавируса в Омской области за сутки скончались 9 человек

В Омске прирост заболевших остается стабильно высоким.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По последним данным минздрава в Омской области за сутки прибавилось 388 заразившихся ковидом. Места в больнице заняли 85 пациентов, остальные получают лечение на дому. С начала пандемии в регионе заболели уже 63 169 человек.
Начинает увеличиваться количество выздоровевших, за сутки зафиксировали 263. Медленно, но верно количество выздоровевших сравнивается с количеством заразившихся. В Омской области с начала пандемии выписали уже 46 113 человек.
Также медики констатировали 9 смертей за день. Всего же ковид унес жизни 1 746 омичей.
В прививочной компании поучаствовали уже 476 503 человека. Полностью привиты сейчас 346 521 человек, а дожидаются второго этапа вакцинирования 129 982 человека.