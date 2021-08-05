15-летнему омичу, сломавшему нос брату, грозит три года тюрьмы

Братья часто конфликтовали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конфликт двоих подростков закончился уголовным делом в Горьковском районе. Повздорили два родных брата. Парни часто ссорились, но тут словесная перепалка закончилась дракой. 15-летний омич избил своего 14-летнего брата и сломал ему нос. Что именно не поделили горячие парни, не сообщается. О криминальном характере травм пациента в полицию сообщили врачи.

Самое интересное, что спускать это дело на тормозах никто не стал. И ссора двоих родственников переросла в уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Материалы уже переданы в суд. Вспыльчивому подростку грозит до трех лет тюрьмы.