Бешенство подбирается к Омску: в двух районах области объявлен карантин

Бешенство выявили у собаки в селе неподалеку от города. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В этом году в Омске пока не регистрировали случаев бешенства у животных. Зато это заболевание довольно активно распространяется по области. В этом году уже зафиксировали 19 случаев заболеваний животных, в то время как за весь прошлый год нашли только 16. Последние два случая бешенства нашли в деревне Пашенная Роща в Павлоградском районе и в селе Калинино в Омском районе, которое находится совсем рядом с Омском.

В первой деревне переносчиком опасного заболевания оказался барсук, а в Калинино бешенством заболела собака. В населенных пунктах, как обычно в таких случаях, ввели карантин, уточнили в пресс-службе Россельхознадзора. Сейчас там проходят профилактические мероприятия, для недопущения распространения вируса.