Под Омском водитель ВАЗа сбил девочку на велосипеде

После аварии девочка попала в больницу.

Об аварии с пострадавшими сообщили в полицию жители Таврического. Все произошло 3 августа ближе к вечеру, в 17:15. На дороге Таврическое-Карповка местный житель 22 лет на автомобиле ВАЗ-21074 сбил ребенка. 13-летняя девочка отправилась кататься на велосипеде, а роковое столкновение произошло на третьем километре автодороге.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции, девочку с травмами доставили в больницу. За ее состоянием следят местные медики. В полиции начали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.