В мэрии объяснили, почему район Нефтяников в Омске остался без электричества

Омичи получили электричество только ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне вечером многие жители района Нефтяников обнаружили не самый приятный сюрприз после возвращения домой с работы. Во многих квартирах отсутствовал свет. По данным портала "Мой дом" отключения затронули жителей улиц 20 Партсъезда энтузиастов, Магистральной, проспекта Мира и Нефтезаводской. Причины долгое время оставались неизвестными, но в мэрии объяснили, что произошло. Оказалось, внезапное отключение связано с прорывом проводов на линии.

- Технологические нарушения (повреждения) произошли на воздушных линиях электропередач (с напряжением 10кВ). К 2.00 электроснабжение было восстановлено, - уточнили в администрации. Сегодня утром омичи уже смогли пользоваться электричеством.