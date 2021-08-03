Омич устроил в квартире бассейн, чтобы плавать и наслаждаться красивым видом

Омич наслаждался коктейлями в собственном бассейне, пока на стенах квартиры не появилась плесень. Фото: Иван МАКЕЕВ

Странные дела творятся в новостройках на Левобережье в Омске. Пользуясь широкими возможностями свободной планировки жильцы могут обустроить квартиру по своему вкусу, но вкусы одного из жильцов оказались весьма специфичными.

Об этом узнали, когда он пожаловался в управляющую компанию на сырость и плесень в квартире, рассказывает директор Национального центра перепланировок и реконструкций Светлана Гоненко сайту «ОмскИнформ». Когда из УК пришли специалисты, осмотреть квартиру, были удивлены, увидев посреди квартиры настоящий бассейн. Омичу попытались объяснить, что это небезопасно и противоречит правилам. Но хозяин остался глух к разумным аргументам.

- Это мое жилье, что хочу, то и делаю. Я что, не имею права после работы окунуться в свою купель с бокалом вина и насладиться видом из окна? – сказал омич.

Сейчас на него подали жалобу соседи и представители управляющей компании. Скорее всего омичу придется разобрать «купель», так как это действительно нарушает правила, создает проблему с вентиляцией и дополнительную нагрузку на плиты перекрытий.