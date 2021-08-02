Ночью в Омске два часа тушили квартиру в пятиэтажке

Тушить пожар пришлось два часа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня ночью в Омске очевидцы заметили, что на первом этаже пятиэтажки в окнах одной из квартир горит свет. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это не хозяева припозднились, а в квартире начался пожар. Прохожие вызвали МЧС в 4:08. На месте расчеты были уже через пять минут.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, спасатели сразу приступили к эвакуации жильцов. Вывести из задымленного подъезда удалось 48 человек. На полное тушение пожара понадобилось около двух часов. Участие принимали 20 пожарных и 5 единиц спецтехники.

Пожар произошел в одной из квартир на первом этаже. В огне пострадали кухня и коридор, в секции закоптились стены. Предварительно причиной стало неосторожное обращение с огнем. Точные причины пожара сейчас устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС.