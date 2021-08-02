Омич получил несколько переломов, упав со строительных лесов

Омич сорвался с высоты нескольких этажей. Фото: Иван Макеев

В обстоятельствах несчастного случая с омским рабочим разбираются в полиции. Инцидент произошел на выходных в садовом товариществе «Энергия». Там один из дачников решил отремонтировать дом. Для этого он соорудил довольно высокие строительные леса. 47-летний омич забрался на высоту 6 метров, но удержаться не смог. Его госпитализировали с множественными переломами в больницу. Медики нашли и другие травмы, характерные для падения с высоты, уточнили в пресс-службе полиции.

Омич находится на лечении, а в полиции проверять обстоятельства произошедшего.