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Общество2 августа 2021 8:41

Омич получил несколько переломов, упав со строительных лесов

Мужчина в больнице с многочисленными травмами
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич сорвался с высоты нескольких этажей.

Омич сорвался с высоты нескольких этажей.

Фото: Иван Макеев

В обстоятельствах несчастного случая с омским рабочим разбираются в полиции. Инцидент произошел на выходных в садовом товариществе «Энергия». Там один из дачников решил отремонтировать дом. Для этого он соорудил довольно высокие строительные леса. 47-летний омич забрался на высоту 6 метров, но удержаться не смог. Его госпитализировали с множественными переломами в больницу. Медики нашли и другие травмы, характерные для падения с высоты, уточнили в пресс-службе полиции.

Омич находится на лечении, а в полиции проверять обстоятельства произошедшего.