«Жизнь – дар, жизнь – счастье»: В Омске появилось граффити с Достоевским

Рисунок появился недалеко от музея имени Ф.М. Достоевского Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области

В Омске продолжается фестиваль уличного искусства, в рамках проекта в центре Омска появилось граффити с изображением старого Омска и Федора Михайловича Достоевского, который несколько лет провел в нашем городе в ссылке. Художники воплотили атмосферу старого города на стене арт-галереи «Квадрат». На работу у двух художников Дмитрия Трейпа и Андрея Северского ушла неделя и 100 баллончиков краски. На рисунке нашлось место не только исторической панораме, но и цитате Достоевского: «Жизнь – дар, жизнь – счастье».

Художники добавили в рисунок известную цитату классика. Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области

В рамках того же фестиваля в этом году в Омске появился красочный натюрморт с яблоками в подземном переходе. Как отметили в пресс-службе минкультуры, появится еще одно граффити, о котором, пока, ничего не известно.