Омский аэропорт купит собственную машину скорой помощи

Аэропорт купит собственную скорую, чтобы не вызывать медиков из города. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский аэропорт решил закупить для личного пользования автомобиль скорой помощи. Соответствующий контракт опубликовали на сайте Госзакупок. В нем выдвигается несколько условий к будущей скорой. Машина должна быть обязательно новой, не позднее 2021 года выпуска, в аэропорту хотят видеть либо Газель, либо ее аналог, оборудованный умывальником, кислородом, тележкой-каталкой и всем необходимым для оказания неотложной помощи. Машина должна быть брендированной логотипом омского аэропорта.

Заявки по контракту принимают до 5 августа. Максимум за машину скорой аэропорт готов заплатить 2,7 миллиона рублей. Сейчас, если на борту случается ЧП, то на помощь к людям выезжают скорые из городских больниц.