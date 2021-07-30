Число заразившихся ковидом в Омской области близится к 400 в сутки

В Омской области появляется все больше заразившихся ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области, по последним данным минздрава, за сутки выявили уже 379 заразившихся. Показатели стабильно увеличиваются каждый день на несколько человек уже неделю. Общее число заболевших с начала пандемии составило уже 60 855 человек.

Выздоровели сегодня заметно больше людей, чем в предыдущие дни. По выздоровлению выписали 213 омичей. За все время пандемии удачно переболели ковидом 44 805 человек.

Умерли за сутки 9 человек. За все время пандемии в Омской области ковид унес жизни 1 686 человек.

В прививочной компании поучаствовали 453 576 омичей. Полностью привиты 317 054 из них, остальные 136 522 человека, ждут второй укол «Спутника-V».